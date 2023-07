Apel na potrošače

Veća potrošnja vode u odnosu na uobičajenu zabeležena je proteklih dana u Sremskoj Mitrovici i naseljenim mestima ove opštine. Za sada ne postoje problemi u isporuci vode u javnom i lokalnim sistemima vodosnabdevanja, potvrdili su iz Mitrovačkog Vodovoda.

Dnevno se do korisnika distribuira u proseku 400 l/s vode, dok je u večernjim satima potrošnja još veća, najviše zbog zalivanja zelenih površina i bašti, ali i rashlađivanja dvorišta. U situacijama visokih temperatura vazduha važno je racionalno koristiti vodu za piće i to prevashodno za osnovne životne potrebe. To se posebno odnosi na naseljena mesta sa lokalnim sistemima vodosnabdevanja, kao što su Bosut, Sremska Rača, Jarak, jer oni imaju na raspolaganju ograničene količine vode apeluju iz JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica.

Jovana Stupar

