Ministar u Radincima

U čitavoj Srbiji dosta se gradi i ulaže infrastrukturu. Rekordnih 3,6 milijardi evra u 2023. Godini biće izdvojeno za ovaj sektor. Na područiju Srema u toku su radovi na izgradnji brzih saobraćajnica, kao i auto puta Ruma – Šabac u dužini oko 22 kilometra sa mostom preko Save, kao i auto puta Kuzmin – Sremska Rača, u dužini do 19 kilometara, sa mostom na Savi sa četiri trake, koji će zameniti stari most. To će biti deo auto-puta ka Sarajevu i veza sa auto-putem Beograd – Šid. Pored ovih saobraćajnica dosta toga se radi i na rehabilitaciji državnih i lokalnih puteva, te je tim povodom ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastructure posetio Srem i gde je obišao radove na rekonstrukciji puteva u Moroviću i Velikim Radincima.

Preko 220 miliona dinara resorno ministarstvo izdvojilo je za potpunu rekostrukciju puta Sremska Mitrovica – Veliki Radinci. Ovaj putni pravac izuzetno je opterećen saobraćajem kako putničkim tako i teretnim pa će njegova obnova nakon pola veka značajno poboljšati bezbednost u saobraćaju. Takođe, ulaganja su i u putnu infrastrukturu na područiju Opštine Šid, oceio je ministar sumirajući današnji obilazak.

Obnova puta VR – SM, nakon 5 decenija je važan posao, kažu i građani. Ovim putem Sremska Mitrovica je povezena sa Fruškom gorom i Novim Sadom što znači onima koji putuju ovim pravcem svakodnevno.

Grad Sremska Mitrovica veoma intezivno radi na unapređenju uslova života svog stanovništva što je i dokaz uređenje ovog puta u dužini od 6,3 kilometra, od kružnog toka kod naplatne rampe do centra sela. Važno je što ja za ovo Grad dobio podršku države, jer se radi o kapitalnoj investiciji.

Danijela Đaković

