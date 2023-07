U toku “Rock n’ Roll” turnir u malom fudbalu

Nakon muzičkog spektakla na Scena festu, građane Inđije očekuje zanimljivo sportsko takmičenje. Naime, na terenu kod Kulturnog centra, poznatom Domu od 7. do do 17. jula održava se 29. „Rock n’ Roll“ turnir u malom fudbalu. Pored seniora, ove godine prvi put se organizuje i takmičenje za juniore starosti do 17 godina.Nagradni fond za seniore je 200 hiljada dinara, dok je za juniore obezbeđena sportska oprema i pehar.

