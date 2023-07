Mitrovčani među najvrednijima (Video)

Sremska Mitrovica je danas grad sa stopom nezaposlenosti od oko 3%, kako kažu iz lokalne samouprave. Pored dosadašnjih investicija, konstantno se radi na stvaranju uslova i privlačenju novih, koje bi omogućile otvaranje novih radnih mesta. Niskoj stopi nezaposlenosti je takođe doprineo i rad Nacionalne službe za zapošljavanje, a zanimljivo je da takve agencije i službe u svetu postoje skoro četiri veka. Zapravo, na današnji dan 1631. godine osnovana je prva agencija za zapošljavanje u svetu.

Pitanje posla i samog dolaska do istog uvek je aktuelno. U vreme savremenih tehnologija čini se da je to dosta olakšano, međutim da li na tome treba zahvaliti samo tehnologiji, ili je i ljudski faktor takođe od značaja, postavlja se pitanje. Mišljenja su različita, ali da je do posla lakše doći danas, priznaju i sami građani, prisećajući se vremena od pre desetak godina.

Institucije su uvek tu da podrže, usmere i pomognu, organizujući razne akcije povezivanja poslodavaca i onih koji posao traže. Primer tih aktivnosti su sajmovi zapošljavanja. Poslednji, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje, bio je u maju ove godine u Sremskoj Mitrovici.

Grad Sremska Mitrovica može se pohvaliti jednom od najnižih stopa nezaposlenosti u Srbiji. Da nije uvek bilo tako opšte je poznata stvar. Put nije bio lak, ali sa jasnim ciljem ništa nije nemoguće. Prema zvaničnim podacima stopa nezaposlenosti u jedinom sremskom gradu je oko 3 %, što se može smatrati istorijskim minimumom, odnosno i bolje nego u vreme 70-ih i 80-ih godina prošlog veka, kada je mitrovačka privreda cvetala, kažu nadležni.

Bilo da ste zaposleni ili ne, možda još uvek student ili školarac, kako stvari sada stoje, prilika za zaposlenje neće manjkati. Nadležni, reklo bi se u poslednje vreme suočavaju se sa novim izazovom – više radnih mesta nego zainteresovanih radnika.

Jovana Stajkić

