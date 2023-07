Mitrovački “Brioni” (Video)

Plaža na levoj obali Save u Sremskoj Mitrovici pravi je raj u vrelim, letnjim danima. Priča se i da je u vreme stare Jugoslavije bila jedna od najlepših plaža u državi, te da je mnoge, pa i samog druga Tita asocirala na Brione na moru. Danas, po sadržajima, kao I uređenosti nadamašuje mnoga kupališta u okruženju.

Mitrovčani koji ne odu na more, nemaju za čim da žale, kažu naši sagovornici koje smo zatekli na savskoj plaži, iako se zvanično otvaranje kuplišne sezone se očekuje od 15.jula.

Na mitrovačkom moru letovanje, ako vremenske prilike dozvole traje najmanje tri meseca, a ponuđenih aktivnosti i ovog puta biće mnogo. Ležaljke, tuševi, kabine za presvlačenje, sportski tereni, mobilijar za najmlađe besplatni su i dostupni svima. Dobra usluga je u okolnim kafićima i restoranima. Na plaži, kao I ranijih godina dežuraće lekarska ekipa. Savska voda će se redovno kontrolisati.

Veruje se da plaža Brioni datira još iz perioda Kraljevine Jugoslavije, kada je jedan meštanin ogradio zemljište za plažu i nasuo ga peskom. U posleratnim godinama tu je izgrađen restoran “Plaža” koji je zbog dobrog provoda, igranki prozvan “Brioni”. Navodno, prilikom Titove posete Mitrovici, on je rekao da je na toj plaži “kao na njegovim Brionima”. I to je ostalo do dana današnjeg.

Podsećamo, u sredu 28. juna je urađen tehnički prijem pešačkog dela plaže, zbog visokog vodostaja Save još uvek nije obavljen tehnički prijem dela plaže za kupalište. Čim se steknu uslovi, kupališna sezona biće otvorena, a to će najverovatnije biti 15.jula.

Katarina Marjanović

