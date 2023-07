Tri zlatne medalje za najmlađe altletičare Sirmiuma

Jedanaest medalja od čega tri zlatne osvojili su najmladji atletičari Sirmiuma izuzetno posećenom takmičenju u Smederevskoj Palanci….Istakao se Relja Miletić zlato na 60 prepone i srebro na 60 i srebro u štafeti…Ena Savić ne trči često ali kada to čini onda to bude zlato, ovoga puta na 40 m..Aleksandar Radovanović zlatna medalja u skoku u dalj ukupno šestaesta u ovoj godini…Srebrne medalje Vuk Došen i Vuk Ilić u bacanju vorteksa ..Bronzane medalje Nadja Vuković i Uroš Petrović…Miks štafeta 4×60 srebrna medalja u sastavu Nadja Vuković, Vuk Došen, Lara Džever i Relja Miletić…Ženska štafeta srebrna medalja u sastavu Nadja Vuković,Taja Ribarac, Teodora Laketić i Lara Džever….Na korak do medalje Andrej Nikolić, Una Džever, Maša Ilić,Teodor Žabić…Ma svi su bili dobri ali moramo jače trenirati da budemo bolji zadovoljan je trener Goran Pavlović,

