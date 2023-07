Festival “In Front of Art”

preuzeta fotografija

Festival In Front of Art biće održan u Sremskoj Mitrovici od 17. do 20. avgusta

2023. godine u organizaciji udruženja građana “Art Front” u saradnji sa Gradom

Sremska Mitrovica. U znak obeležavanja prve godišnjice udruženja, “Art Front” priprema umetnički festival, gde će nastupiti poznati izvođači – Bajaga i Instruktori, Partibrejkers, Nipplepeople, Zoster, Kolja i Grobovlasnici i Ničim Izazvan.Osim mužičkog dela, posetioci će imati prilike i da uživaju u festivalu kratkog filma i stand- up komediji sa Nešom Bridžisom. Nismo zaboravili ni naše najmlađe, pa za njih pripremamo zabavu sa Cirkus Animatorima.

