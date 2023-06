Nastavlja se akcija suzbijanja komaraca

preuzeta fotografija

U četvrtak, 22. juna nastavlja akcija suzbijanja komaraca u Sremskoj Mitrovici. U periodu od 19:30 do 22:00 časova zaprašivanje komaraca će se obaviti na teritoriji grada Sremska Mitrovica , priobalje reke Save od Sremske Mitrovice do Bosuta, priobalje reke Save od Mačvanske Mitrovice do Zasavice, zelene površine na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i oko kanala i bara u vidu adulticidnog tretmana sa zemlje.

Ukoliko dođe do nepovoljnih vremenskih uslova, tretman će biti odložen.

