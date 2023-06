Izmena režima saobraćaja

preuzeta fotografija

Preduzeće „Sirmium put” d.o.o. obaveštava građane da će doći do izmene režima sobraćaja na Žitnom trgu i u ulici Zanatlijska u Sremskoі Mitrovici zbog preventivnog remonta, odnosno zamene kablovskih vodova. Dana 20. juna počeće radovi na zelenoj površini i parkingu ispred „Dispanzera na Savi”. Tokom ovih radova biće raskopan i zatvoren parking, pa se građani obaveštavaju da koriste parkinge na drugim lokacijama dok traju radovi. Dana 25. juna u vremenu od 07 do 14 časova i od 14 do 18 časova izvodiće se radovi na kolovozu ulice Zanatlijska, ulice Muzejska i na Žitnom trgu, pa se vrši izmena režima saobraćaja i preusmerenje na alternativne pravce dok traju

radovi. Dana 06. jula u vremenu od 14 do 18 časova vrši se izmena režima sobraćaja u ulici Zanatlijska i na Žitnom trgu zbog vraćanja završnog sloja asfalta.

