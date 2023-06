Gak: Planiramo izgradnju akvaparka

Prvi put javno o ideji izgradnje akvaparka u Inđiji predsednik Opštine Vladimir Gak govorio je u emisiji “Tema” Sremske televizije. On je, naglasio da o tome razgovori sa potencijalnim investitorom još uvek traju, I da će ukoliko dođe do realizacije to biti jedan od najvećih akvaparkova u zemlji. To bi bio projekat koji bi podrazumevao korišćenje geotermalne energije.

Opširnije u Novostima.

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Telegram

WhatsApp

Skype



Like this: Like Loading...