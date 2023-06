Rukometaši Uba u „Arkus“ ligi Srbije

preuzeta fotografija

U takozvanoj „majstorici“ ili trećoj finalnoj utakmici play offa Super „B“ lige Srbije, rukometaši Uba su na

svom terenu pobedili subotički “Spartak.” U rezultatskom pogledu je to bilo 32: 28 (14: 10). Bila je to

potrebna druga pobeda Ubljana koji su iz grupe „Sever-Centar“ ostvarili pravo plasmana u elitu. Iz grupe

„Istok-Zapad“ je to ekipa Vranja 1957, koja je posle dvomeča sa timom Goč Merkur bila bolja.

Anđelko Belić

