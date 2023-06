Predsednik Srbije predstavio nove ekonomske mere

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nove mere.Već od prvog oktobra povećanje penzije od 5,5%, a onda od prvog januara dodatnih 14,6%, kumulativno gotovo 21%. Takođe i povećanje zarade u prosveti i zdravstvu od prvog septembra povećanje plate 5,5% zatim od prvog decembra još 10 odsto. To će značiti povećanje za 143.867 zaposlenih u prosveti. Medicinski radnici će po istom pravilu imati od prvog septembra 5,5% i u januaru 10% što je kumulativno 16% novo povećanje. Kao i da se u septembru svim majkama za svako dete, tek rođeno do navršene 16. godine uplati jednokratna pomoć u iznosu od 10.000 dinara. Prema njegovim rečima, prijavljivanje počinje od 20. avgusta do 15. septembra, a isplata oko 25. septembra. Ako se o deci stara samohrani otac, on će dobiti novac, u koliko su staratelji oni će dobijati taj novac.

