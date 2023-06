Privremena izmena reda vožnje u železničkom saobraćaju

U režimu železičkog saobraćaja došlo je do privremene izmene reda vožnja. Zbog radova na dalekovodu između stanica Nova I Stara Pazova na trasi ka Inđiji , 6. 7. i 8. juna doći će do izmene u putničkom saobraćaju. Voz koji saobraća na relaciji centar Beograd – Šid – Ruma u popodnevnim časovima, ne saobraća na relaciji centar Beograd – Ruma. Obustava saobraćaja važi I na pravcu Šid – Beograd centar, voz iz Šida saobraća samo do Rume.

Zoran Vasić

