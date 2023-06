Divlji sirak pravi probleme kukuruzu (Video)

Usevi kukuruza se nalaze u fazi od 5 do 6 lista, opet u zavisnosti od useva do useva. Padavine pogoduju ali pored dobrog uticaja na razvoj lista kukuruza, dolazi i do pojave divljeg rizonskog sirka.

Aleksandar Krkobabić

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Telegram

WhatsApp

Skype



Like this: Like Loading...