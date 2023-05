Fudbaleri “Inđije Toyo Tires” u baražu se sastaju sa “Radničkim” iz Niša

preuzeta fotografija

Fudbaleri Inđije Toyo Tires su najprijatnije iznenađenje play off serije utakmica u Prvoj ligi Srbije.

Inđinčani su sa osvajanjem pozicije broj četiri overili učešće u doigravanju ili baražu za popunu Super lige Srbije u meču sa trinaestom ekipom na tabeli elitnog stepena takmičenja. U ovom momentu je to Radnički iz Niša. Već je i poznat termin odigravanja utakmice u Inđiji, a to je sreda 15,55 časova.

Anđelko Belić

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Telegram

WhatsApp

Skype



Like this: Like Loading...