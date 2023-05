Večernji termini letova balona

Preuzeta fotografija

Kako su nam potvrdili iz Turističke organizacije opštine Inđija došlo je do promene u terminima poletanja balona za panoramsko razgledanje Krčedinske ade. Letovi će se odvijati u večernjim terminima od 19 časova, i to četiri puta nedeljno, subotom, nedeljom, utorkom i sredom. Turisti koji kupe karte za određeni let, potrebno je da dođu sat vremena ranije u Bešku, na pristan hotela “Monogram river” ( nekadašnji hotel “Božić”), odakle će katamaranom stići do Krčedinske ade.

Tanja Gudović

