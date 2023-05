Porodični dan na Novosadskom sajmu

Na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu danas je Porodični dan,kada cela porodica, sa decom do 14 godina, bez obzira na to koliko ih ima, sajam može da poseti uz jednu ulaznicu kupljenu za 700 dinara.

Da podsetimo sve kupljene ulaznice su i kuponi za učestvovanje u Poklon-igri. Međunarodni 90.jubilarni poljoprivredni sajam započet je 20. maja i trajaće još sutra odnosno do 26.maja.

