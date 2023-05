Sve je spremno za poljoprivredni spektakl

Za Novosadski sajam ova 2023. godina je izuzetno značajna godina, obeležiće 100 godina postojanja i od 20. do 26.maja,organizovati 90. međunarodni poljoprivredni sajam, spektakl poljoprivredni, priredbu koja odnedavno nosi znak Najbolje iz Vojvodine. Prvi međunarodni poljoprivredni sajam i izložba stoke, održan je u Novom Sadu, od 14. do 18. marta, 1931. godine, kao prva organizovana izložba i sajam priplodne stoke na celoj teritoriji tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Danas je Međunarodni poljoprivredni sajam najveća i najznačajnija smotra agrara u ovom delu Evrope. Okuplja sve značajne aktere agrobiznisa i predstavnike privrednih grana koje se naslanjaju na poljoprivredu, iz Srbije i sveta.Na Novosadskom sajmu istovremeno se prezentuju najnovija tehnička i tehnološka dostignuća u agraru, primena nauke u poljoprivredi, izložbe organske hrane, kao i one sa oznakama geografskog porekla, bogatstvo domaćeg genofonda, najsavremenija poljoprivredna mehanizacija, proizvodi i usluge iz najudaljenijih krajeva sveta. Ljubitelji poljoprivrede, kao i mnogi drugi posetioce takođe iz raznih krajeva sveta naći će se na ovom sajmu.

Aleksandar Krtkobabić

