I dalje se pitamo : Gde je gradilišna tabla?

Velika prašina se podigla kada su građani Šida postavili pitanje ko je invetsitor koji je uzurpirao park kod Gimnazije. Tragajući za tim odgovorom pojavio se i drugi problem. Ispostavilo se da to gradilište koje se nalazi na uglu ulica Laze Kostica i Kneza Miloša nije propisno obeleženo, između ostalog nema gradilišnu tablu na kojoj treba da bude istaknuto ko je investitor,projektant, nadzorni organ, ko kontroliše gradnju. Sremska je sada na tragu istine.

Na osnovu do sada raspoloživih informacija kroz dokumentaciju se spominju dva investitora iz Subotice Šavija u vlasništvu 2/3 i Ćirić u vlasništvu 1/3 investicije. To je isti onaj Ćirić koga smo pominjali nezvanično u prvom izveštaju, a javnosti je od ranije poznat jer je hapšen u okviru otkrivanja automafije. Oni tu grade objekat površine više hiljada kvadrata, namenjen tercijarnom sektoru privrede. Lice sa kojim smo razgovarali, nam je obećalo uvid u dokumentaciju koja prati ovu investiciju. Sa njegove strane nije negirano naše zapažanje da na gradilištu nema table, da je zelena površina uzurpirana. Naš sagovornik je tim povodom obećao da će se park čim se steknu vremenski uslovi vratiti u prvobitno stanje, jer je to obaveza investitora rekao je. Pretpostavljamo da će tako i umesto posečenog stabla ili dva biti zasađena nova stabla. Ostaje samo i dalje otvoreno pitanje gradilišne table. Ko će i da li će stati u odbranu Zakona o planiranju i gradnji Republike Srbije, pratićemo dalje.

