Na berzi najtrgovanija pšenica, ali 22,4 din/kg

preuzeta fotografija

Tražnja je i dalje najviše usmerena na pšenicu sa slabijim proteinom, dok se u ponudi najčešće nalazila pšenica sa višim parametrima kvaliteta.

Već treću nedelju za redom pšenica zauzima primarno mesto u trgovanju na robno-berzanskom tržištu. Pad cena prisutan je i dalje kod svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Preko Produktne berze ukupno je prometovano 3.980 tona robe, što predstavlja rast od 38,48 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Finansijska vrednost prometa tokom nedelje iznosila je 117.364.500,00 dinara.

Na tržištu kukuruza tokom cele nedelje bila je povećana aktivnost na strani ponude, dok je tražnja bila slaba, da bi krajem nedelje potpuno izostala. U zavisnosti od kvaliteta i pariteta prodaje kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 22,00 do 22,80 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 22,44 din/kg bez PDV-a (24,68 din/kg sa PDV-om). U odnosu na sedam dana ranije, došlo je do promene cene za – 1,31 odsto. Početkom nedelje trgovalo se u manjim količinama i vlažnijim kukuruzom do 16% vlage na cenovnom nivou od 21,50 din/kg bez PDV-a (23,65 sa PDV-om).

Manji pad cene pšenice

Kao i prethodne nedelje, pšenica je ponovo bila najtrgovanija poljoprivredna kultura. S obzirom na iščekivanje informacija u vezi sa dešavanjima na koridoru, primetna je slabija aktivnost na tržištu pšenice. Tražnja je i dalje najviše usmerena na pšenicu sa slabijim proteinom, dok se u ponudi najčešće nalazila pšenica sa višim parametrima kvaliteta. Berzanski ugovori za pšenicu zaključeni su u cenovnom opsegu od 21,60 do 24,50 din/kg bez PDV-a . Ponder cena iznosi 22,25 din/kg bez PDV-a (24,47 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cena pšenice beleži pad od 0,38%.

Za razliku od prethodne nedelje, kada je tržište soje bilo dosta mirno, ove nedelje je došlo do zaključenja više berzanskih ugovora. Ipak, aktivnost nije bila velika na strani ponude. Kada je u pitanju tražnja, tržište je bilo nešto aktivnije početkom nedelje, da bi poslednjih radnih dana u nedelji došlo do mirovanja. Sojom se trgovalo u cenovnom rasponu od 56,50 do 57,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta, a ponder cena je bila 56,90 din/kg bez PDV-a (62,60 sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, tržište soje beleži cenovni pad od 0,17%.

Stočnim ječmom sa hektolitrom 56 kg trgovalo se po ceni od 21,60 din/kg bez PDV-a (odnosno 23,76 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Berza od 8.5 do 12.5.

Aleksandar Krkobabić

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Telegram

WhatsApp

Skype



Like this: Like Loading...