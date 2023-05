Ne vraća se na nastavu?

Sremska nezvanično saznaje da će učenik osmog razreda OŠ “Triva Vitasović Lebarnik” u Laćarku koji je na društvenim mrežama podržavao masovnog ubicu sa Vračara nastavu do kraja školske godine pratiti onlajn. Podsećamo, B.M. ( 14) iz Laćarka je na svom instagram nalogu objavio hapšenje ubice, uz poruku u kojoj ga podržava i najavljuje da bi i on to uskoro morao da uradi. Nadležne službe su nakon toga reagovale, lice je lišeno slobode zbog ugrožavanja sigurnosti. Nakon saslušanja je pušten da se brani sa slobode do pokretanja krivičnog postupka, nezvanično.

