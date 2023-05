Stanje sa radnicima sezoncima

preuzeta fotografija

Lepo vreme i dolazak toplijih dana za mnoga zanimanja znači više posla – a to se, pre svega, odnosi na poljoprivredu, ugostiteljstvo i građevinarstvo. Potreba za sezonskom radnim snagom se povećava i to se, kao i svake godine, dešava i sada. Povećava se i broj onih koji obavljaju sezonske poslove, a šta će i koliko će zaraditi zavisi od toga da li će raditi u Srbiji ili inostranstvu, da li imaju iskustva, znaju li jezike… Ipak, ne, da mnogo faktora. Zarade u inostranstvu su veće u zavisnosti od radnog mesta,odakle izvesno je da ponuda za popunjavanje radnih mesta i u našoj zemlji, ali i u zemljama okruženja, pre svih Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji, ali i Grčkoj raste. Nedostatak kadra u ugostiteljstvu u ovim zemljama u kojima je turizam veoma važna privredna grana i te kako je vidljiv i uvek se traži radnik više, po mogućnosti s iskustvom, ali za neka zanimalja ni to nije presudno, pa se traže odgovorni radnici, spremni da rade.

Aleksandar Krkobabić

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Telegram

WhatsApp

Skype