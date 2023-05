Predavanje za decu i roditelje u školi u Kuzminu

U utorak 16. maja u svečanoj sali Osnovne škole „Branko Radičević“ Kuzmin biće organizovano predavanje za decu i roditelje koje će držati Igor Jurić, Predstavnik Fondacije “Tijana Jurić2. Termin za učenike od četvrtog do osmog razreda je od 17 do 18 časova, dok je za roditelje od 18 do 19 časova. Iz škole poručuju da je dolazak obavezan.

Katarina Marjanović

