Mala osveta zeleno belih

Fudbaleri Inđije Toyo Tires su na svom terenu pobedili ekipu IMT-a koja je i teoretski obezbedila

plasman u Super ligu Srbije.

Inđinčani su prvi pokvarili slavlje tima iz Novog beograda, a u neku ruku su se i „osvetili“ za nekoliko

uzastopnih mini poraza koji su se dogodili u poslednjig godinu dana. Sama utakmica je počela sa

minutom ćutanja kao i na svim sportskim priredbama u Srbiji u znak sećanja na nemile događaje koji

su obeležili crnim slovima nedelju iza nas. Inđija je na meču rano stigla do gola. Taj gol kapitena tima

Desančića se dogodio na isteku šestog minuta utakmice posle dobre akcije zeleno belih i povratne

lopte ka strelcu. Prizeman šut i tu vrlo dobri Kojić nije mogao ništa da uradi. U narednim minutima do

sredine poluvremena je bilo još par kolosalnih prilika za domaćina. Dva puta je Desančić mogao da se

još koji put upiše u listu strelaca. Prvo mu je šut iz kaznenog prostora izblokiran i od svega je bio to

samo korner. U 15.minutu je vižljasti Beščan dobio sličnu loptu kao kod postignutog gola, ali je njegov

šut završio preko prečke golmana gosta. U drugom delu meča IMT ima više loptu u svom posedu.

Pokušavali su puleni nekadašnjeg stratega Inđije, Nebojše Jandrića da slome otpor domaćina. Sem

par poluprilika nisu ništa ozbiljnije stvorili pred golom Čupića. I onda kazna. Virtuozno je

Radosavljević prevario svog čuvara, koji nije znao gde je lopta, a potom je savladao Kojića za

konačnih, 2: 0.

Anđelko Belić

