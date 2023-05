Četiri gola u derbiju kola

preuzeta fotografija

Fudbaleri rumskog 1.maja i Borca iz Šajkaša su odigrali derbi kola.

Stadion rumskog 1.maja je bio domaćin derbija vojvođanskih fudbalskih trećeligaša. Bio je to meč

domaćeg 1.maja i gostujućeg Borca iz Šajkaša. Na samom terenu za igru je viđena izuzetno kvalitetna

fudbalska predstava, a gost je rano stigao do gola i vođstva. Milutin Torbica je izbacio svog čuvara na

ivici kaznenog prostora, a onda je ovaj bonus igrač uputio šut koji nije mogao da zaustavi golman

Vukmirović i pored parade. 0: 1. Prvomajci se nisu predavali, stvarali su prilike, a jedan gol im je i

poništen zbog nedozvoljene pozicije igrača domaćina. Ipak crveni stižu do gola i izjednačenja u

42.minutu. Opet je bonus igrač bio strelac. Milan Cvetković je postigao gol glavom iz peterca gosta,

nakon centaršuta sa leve strane napada domaćina i asistencije saigrača, upravo glavom. U drugom

poluvremenu gost opet prvi postiže gol. Strahinja Krstevski je bio strelac vodećeg gola za Borac u

62.minutu. Imao je domaćin priliku da povede, a onda kontranapad u tri poteza. Strelac gola je samo

loptu spustio ispod golmana za 1: 2. Tri minuta kasnije ponovo poravnanje rezultata. Sada je strelac

za domaćina bio Marko Kojić. Petljali su gosti na svojoj polovini, oduzeta lopta, par dodavanja i onda

je usledio precizan šut za 2: 2.

Anđelko Belić

