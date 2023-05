“U susret Danu pobede”

U susret danu pobede“ koji se obeležava u znak sećanja na završetak Drugog svetskog rata, u Sremu je već danas počelo obeležavanje tog datuma. Na više lokacija, organizovan je prigodan program sa porukom da se nikada ne zaboravi doprinos koji je narod Srema dao u pobedi nad fašizmom.

Obeležavanje je počelo na mitrovačkom Spomen groblju gde je otvorena izložba pod nazivom 80 godina od stradanja stanovništva Srema u zločinačkoj akciji Viktora Tomića 1942. godine, autorke Gorane Lemajić i polaganjem venaca u tom spomen kompleksu

Posle Mitrovice sremski besmrtni puk nastavio je svoj put do Laćarka do spomenika „Krilo“ a odatle preko Stare Bingule i Erdevika stigao je do Šida.

Obeležavanje ovog važnog datuma je tradicija u partizanskom Sremu. U slavu junaka i njihovih herojskih podviga okupili su se predstavnici boračkih organizacija, građani kao i članovi lokalne samouprave.

Podsećamo da je 9. maja 1945. godine, sovjetski maršal Žukov ratifikovao ispred saveznika sporazum o nemačkoj kapitulaciji. Od tada ovaj dan se svečano obeležava u velikom broju zemalja sveta koje su bile na pobedničkoj strani u tom ratu.

Jovana Stupar

