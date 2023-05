Pobeda za baraž?!

Fudbaleri Radničkog su u Sremskoj Mitrovici pobedili tim RFK Novi Sad 1921.

Fudbaleri Radničkog su dočakali svog pokrajinskog rivala iz Novog sada sa bodom zaostatka na tabeli

Pprve lige Srbije. Nakon teškog poraza u Pančevu, na terenu crveno belih kao da je istrčao sasvim

neki drugi klub. Brzo su igrači Radničkog stigli do gola i vođstva protiv „kanarinaca“. Već u 15.minutu

je bilo, 1: 0. Gosti su petljali sa loptom i izgubili je praktično ispred svog kaznenog prostora. Tu se

najbolje snašao Đukanović, koji asistira Piesu Obui, a ovaj se odlično snalazi i mreža golmana Elesina

se zatresla. Samo pet minuta kasnije i već je 2: 0. Sada je strelac bio Strahinja Čarapić. Opet su gosti

bili loši u fazi odbrane. Opet gube loptu. Sada to korisrti Gajić koji je i centrira, a na mestu je Čarapić i

Elewsin je po drugi put nemoćan. Gost koji je i sam imao nekoliko prilika za gol mrežu Ostojića

pogađa u 28.minutu. Veljko Mladenović je najbolji u skoku posle centaršuta sa desne strane napada

kanarinaca. Trzaj glavom, lopta je u mreži, a Ostojić samo paradom ulepšava tu akciju. U drugom

poluvremenu dva brza gola domaćina. Prvo je u 64.minutu Stefan ilić dao gol za 3: 1. Bio je to odličan

šut ovog igrača sa ivice kaznenog prostora pod prečku Elesina. Neodbranjiv šut. Dva minuta kasnije i

Piesu Obua se po drugi put upisao u strelce. Presekli su domaći igrači upućenu loptu na sredini

terena. U dva poteza ona stiže do strelca koji lagano matira gostujućeg golmana, 4: 1. Poslednji gol na

meču je viđen sa bele tačke. Vojislav Balabanović je bio strelac tog gola za gosta. Posle udarca iz ugla,

lopta pogađa igrača domaćina u ruku. Sudija koji je odlično postavljen pokazuje na belu tačku. Sa nje

Balabanović lako vara Ostojića za konačnih 4: 2.

Anđelko Belić

