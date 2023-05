Mamograf u Pećincima

preuzeta fotografija

U okviru projekta “Prva mamografija” koji realizuje Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u saradnji sa pećinačkim domom zdravlja i Opštinom Pećinci, pokretni mamograf će od petka 5. maja raditi u Pećincima i biće postavljen kod glavnog ulaza u Dom zdravlja. Ženama sa teritorije Opštine Pećinci biće omogućeno da snimanje obavljaju besplatno, bez uputa i bez zdravstvene knjižice. Prijave za pregled mogu se izvršiti pozivanjem broja 062/780 582. Radno vreme je u ponedeljak od 12.00 do 17.00 časova, od utorka do petka od 7.30 do 14.30 časova.

