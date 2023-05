Remi u Ubu

preuzeta fotografija

Sa ne baš preterano puno optimizma su otišli inđijski zeleno beli na očekivano teko gostovanje u Ubu.

Domaćin Jedinstvo u silnom naletu rezultata je dospelo i do baraž pozicije na tabeli, a nedavno su na

stadionu “Dragan Džajić” savladali Inđinčane ubedljivo sa 3: 0. I ponovo se ponovila istorija da je

jednog rivala teško dva puta uzastopno pobediti, a to su osetili Ubski crveni na svojoj koži. Čak šta

više Inđija je mogla da žali za svojim prilikama kojih je bilo više nego na predhodne dve utakmice play

offa. Junak odbrana je bio domaći golman Ivan Jovanović. Šta je ovaj momak skidao gostu je u

domenu neverovatnog. I kako to biva gol za domaćina. I to kakav gol. Ibrahim Zubairu je napravio

takvu pometnju u odbrani gosta da će se to prepričavati. Pogledajte gol za 1: 0. U drugom delu meča

konačno i gol za gosta. Pravi slalom je napravio Stefan Đurić po levoj strani napada Inđinčana, a onda

ga je oborio Danilo Miladinović. Sudija meča Igor Kovačević je odlučno pokazao na belu tačku. Sa nje

je bio vrlo siguran Aleksandar Desančić, 1: 1.

Anđelko Belić

