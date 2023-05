Recept za jagodu, da ostane što svežija

preuzeta fotografija

Sezona jagoda je nedavno počela, a mnogi lekari preporučuju konzumiranje ovog voća, jer donose niz zdravstvenih prednosti. Međutim, one se vrlo brzo kvare, pa ukoliko ne planirate da ih jedete isti dan, postoji nekoliko načina da produžite njihovu svežinu. Ako želite da im produžite rok trajanja, trebalo bi da ih čuvate u frižider. Najbolji način da to učinite je da ih stavite u hermetički zatvorenu posudu, jer tako mogu da ostanu sveže i do nedelju dana. Kada je u pitanju čišćenje postoje dva načina koji se najčešće ističu kao najpravilnija. Jedan način je da se ne peru do konzumiranja, dok je drugi način da jagode operete u mešavini 100 mililitara belog sirćeta i 500 mililitara vode kako biste se rešili bakterija i plesni. Koji god način da izaberete, nećete pogrešiti.

Aleksandar Krkobabić

