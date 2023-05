VELIKI INTERVJU Branislav Nedimović za Sportal

Sredinom marta dogodile se se promene u Fudbalskom savezu Srbije. Dragan Džajić postao je novi predsednik FSS, formiran je i novi Izvršni odbor. Izabrani su i potpredsednici, a prvi među jednakima – Branislav Nedimović.

Nekadašnji državni ministar prionuo je na posao, ukazano mu je i poverenje da u slučaju eventualnog odsustva prvog čoveka naše krovne organizacije, on vodi sednice FSS. Ujedno, jasno je i da će imati, posle Džajića, najveći uticaj u našem fudbalu.

Stoga smo želeli da vidimo kako Nedimović “diše”, koji su sve ciljevi Saveza, a on je u opširnom intervjuu za Sportal govorio o mnogim važnim temama.

Samo neozbiljni kažu da pomeraju planetu za mesec dana

Vidimo da ste nasmejani na novom zadatku, verovatno je sve u redu?

Svaka stvar nova – zahteva učenje. Ovo mi je četvrti ili peti put u životu da počinjem ispočetka u nekoj drugoj sferi. I uvek je isto. Koliko god mislite da znate sve o nekoj društvenoj pojavi, procesu, zapravo shvatite da ne znate gotovo ništa. Stalno mora da se uči… Postoji jedna dobra okolnost, toliko je starijih oko mene, poput Dragana Džajića, Nenada Bjekovića, između ostalog i Joca Šurbatović je tu “sto godina”. I samim slušanjem, možete dosta da naučite. Najvažnije je da slušate u početku. Onda kasnije možete da razvijete neke svoje kritičke sudove o svakoj pojedinačnoj stvari… Imao sam slučajan susret sa predsednikom jednog superligaškog kluba. Pitao me šta sam uradio za mesec i po dana u Savezu. Rekao sam mu “čekaj, bre, pa gde to ima”. Ko neozbiljno shvati priču, može da kaže da je pomerio planetu za mesec i po dana. A, mi smo za mesec i po dana zapravo samo postavili ciljeve za rad u periodu od četiri godine. I pokušali smo da rešimo neke tekuće stvari u hodu.

U Nionu sam video jednu sasvim drugačiju sliku Srbije

Koje su vaše prve impresije?

Imao sam sreće da sam u prvih 60 dana prisustvo kongresu UEFA. Gde sam video jednu sasvim drugačiju sliku Srbije, od one koju ljudi u fudbalu misle da jeste. Neverovatno poštovanje ka Fudbalskom savezu Srbije i našoj državi, od strane ljudi koji vode UEFA i FIFA. Moja velika privilegija je bila što sam imao odvojene razgovore sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom, kao i sa rukovodiocima UEFA, na čelu sa Aleksandrom Čeferinom i Zoranom Lakovićem. Verujem da smo napravili dobru bazu za buduće aktivnosti. Tu pre svega mislim na eventualno održavanje kongresa UEFA u Beogradu, te mogućeg organizovanja Evropskog ili Svetskog prvenstva za mlađe kategorije u našoj zemlji. Dakle, dogovarali smo se oko nekih stvari koje su ranije maltene bile misaona imenica za Srbiju. A, sa druge strane, dogovorili smo finansijski okvir, kako bismo realizovali ciljeve koje smo postavili na uvodnim sednicama Izvršnog odbora FSS.

Zbog Lakovića veliki savezi gledaju kako glasa Srbija

Slažete li se da je Srbija u evropskoj kući fudbala dobila na imidžu i težini činjenicom da je direktor Nacionalnih asocijacija naš Zoran Laković?

Imam utisak da mi nismo svesni njegove pozicije. Čini mi se da uvek mislimo da se sve stvari dešavaju u “krugu dvojke”. A, postoji svet i mimo toga. Neverovatno je poštovanje koje on ima, između ostalog i zbog pozicije i posla kojeg obavlja. Pazite, upravljati sa svih 55 nacionalnih saveza u Evropi, svakako nije lako. Međutim, moram da vam još nešto zanimljivo podvučem. Kad god je neko glasanje u UEFA, svi virkaju kako je Srbija glasala! Zamislite tu situaciju, u jednoj od najvećih institucija u Evropi i svakako jednoj od najbogatijih. I da tamo veliki gledaju kako je Srbija glasala, spram nekih škakljivih pitanja. Kada bih vam otkrio koje su to sve zemlje, verovatno bi mi rekli “daj, ne lupaj gluposti”. Da, recimo, pomenem kako Španija, Nemačka, Italija gledaju u Srbiju… Pa, gledaju! Meni je to bila čast. A, to je posledica dugogodišnjeg rada Lakovića u UEFA i njegovog uticaja. I da vam otkrijem da tamo postoji jedna družina kompaktnih fudbalskih saveza, među kojima su i balkanski, pa ovi veliki baš i ne znaju kako će sa njima. I, zahvaljuju se veliki – kad budu izabrani veliki. Ja sam u svetu politike doživljavao da veliki uglavnom gaze male. U UEFA je neka čudna pojava. Neverovatna. Gde mali mogu prilično da zagorčaju život velikima. I pritom, ne snose sankcije. Već, štaviše, prosperiraju. Za mene je to u ovom vremenu pravi kulturološki šok.

Šta kažu Čeferin i Infantino oko Srbije?

Razgovarali smo oko mnogih stvari. Pre svega, oko infrastrukture, gde će nam UEFA dati ozbiljnu finansijsku podršku. Nama je ideja da u Superligi Srbije svi stadionu imaju hibridnu travu. Dakle, da se uradi drenaža, hibridna podloga, grejanje… To je jedan od osnovnih strateških ciljeva koje ova garnitura u Fudbalskom savezu Srbije dala sebi za zadatak. Verujem da će za taj naš cilj, UEFA da obezbedi barem 70 odsto budžeta. Plus još i oko administrativne zgrade FSS, kao i razvoja akademije FS Srbije. Ljudi moraju da shvate da su to stvari koje se rešavaju jednom u deset, dvadeset ili pedeset godina. Od izuzetne važnosti je infrastruktura. Ona menja vizuelni identitet naših utakmica. Gde ne vidite blato, ne vidite sneg, kaljugu ispred gola, nego vidite bar ono isto što gledate u prvenstvima Mađarske, Švajcarske, Austrije…

Organizovaćemo EP ili SP za mlađe kategorije

Da li se definisalo hoćemo li dobiti organizaciju Evropskog prvenstva za neke od mlađih kategorija?

To je proces, koji će biti definisan do jeseni. Postoje dva različita puta. Jedan je da Srbija neko prvenstvo sama organizuje, a drugi je partnerstvo sa nekom drugom zemljom iz našeg okruženja. To je sada ostalo za diskusiju… Ali, 2027. godine Evropsko ili Svetsko prvenstvo za mlađe kategorije ćemo sigurno organizovati. Evo, imamo sada tri stadiona po UEFA standardima iz četvrte kategorije, što znači da na njima može sve da se organizuje. Velelepni stadioni u Leskovcu, Loznici, Zaječaru… Imate situaciju gde će se graditi i nacionalni stadion u Beogradu, rekonstruisan će siguno biti stadion Čukaričkog. Kragujevac se radi, Zrenjanin se završava, Bačka Topola je gotova. Dakle, već sam nabrojao osam. A, gde su novi, koji će tek doći…

Ne može da svane pre zore

Branislav Nedimović (foto: Aleksandar Dimitrijević) Foto: Ringier

Po prirodi smo sumnjičav narod, pa se mnogi pitaju zašto novi stadioni ako klubovi to ne mogu da isprate rezultatima, mada je TSC svetla tačka našeg fudbala po tom pitanju?

To je školski primer. Kako napraviš infrastrukturu. akademiju, pa stadion. Pa ti dođe rezultat. Ne može pre zore da svane. Činjenica je da se trenutno leskovačka Dubočica, koja će igrati na velelepnom stadionu, bori za ulazak u Prvu ligu. Ali, možda će doći još neko da igra tamo… Imamo primer Čukaričkog, koji će, kada bude počeo rekonstrukciju svog stadiona, krenuti da igra u Loznici. Inače, retko kad se desi da dobra ekipa – proizvede stadion. Ali, infrastruktura gotovo uvek proizvede nešto! U trećoj ligi Nemačke vidite fenomenalne stadione, sa po 10-15 hiljada gledalaca… Ja sam bio šokiran kada sam gledao jednu utakmicu koju je igrao FK Segedin. To je druga liga Mađarske. Oni imaju skaj boksove, 12 hiljada gledalaca… To izgleda neverovatno. A, retko ko je čuo u Srbiji za FK Segedin. Trebalo bi da sledimo takve primere i idemo takvim stazama. Oni će pre ili kasnije stići na cilj. A, onaj ko nema autoput, ne može da stigne na cilj. Ne možeš u isto vreme stići ako ideš seoskim, atarskim putem ili auto-putem. Tako je isto i u fudbalu. Ovo je 21. vek. Možda je nekada moglo iz prašine da se popneš na krov Evrope, ali zapitajmo se da li je to moguće danas. Ljudi, sve se menja – sem kamenja. I ponekih ljudi (smeh).

Rešavanje problematike oko navijača je težak proces

Šta se može očekivati od Saveza vezano za navijače, posle onih nemilih scena, kada je utakmica Čukarički – Partizan bila prekinuta?

Kompleksno je to pitanje. Nije Fudbalski savez jedina zainteresovana strana u vezi sa tim procesom. Tu su i klubovi. Morate imati i uređene fudbalske klubove, da možete da razgovarate sa navijačima na normalan način. Što se tiče, reprezentacije, tu nema nikakvih problema. Utakmice su takve, da nemamo problematičnih situacija. Zvezda se jako dobro nosi sa time, ona je uređen klub i samim tim ide paralelno i navijačka priča. Može se razgovarati i uticati na razne stvari. Što se tiče Partizana – jako teška stvar. Vi ne znate ni sa kim da pričate, kada se dese situacije kao na Banovom brdu… Nesumnjivo da sa razvojem infrastrukture, taj proces mora da ide paralaleno. Imamo neke ideje, ali to nije za ad hoc reagovanje, da se nečemu stremi za mesec dana. To je proces. I to će biti najteže. Ali, zajedničkim aktivnostima zajedno sa državom, sa tim može da se izađe na kraj. Međutim, opet ponavljam, kada budemo doveli u red infrastrukturu, onda će to ići jedno s drugim, i više nema nazad.

Iako smo uveli VAR, opet ima povika na suđenje?

Ima tu nekoliko činjenica. Mi više gotovo da nemamo iz UEFA prigovore na suđenje i regularnost takmičenja. Složićete se, to je velika stvar. Doduše, ima još nekoliko kola do kraja, nadam se da će tu biti sve u redu (smeh). Dalje, uveli smo najmoderniju tehnologiju koja postoji. Nisu to sve zemlje uradile. Još ima i članica UEFA koje beže od toga. A, mi to moramo da proširimo. Ne samo da imamo VAR u Superligi, već i u Kupu Srbije, makar u završnici tog takmičenja. I u Prvoj ligi, jer i ona je član Zajednice. I da obezbedimo uslove za to. Uvek može bolje. U tom poslu je sistem bitan. Mogu da kažem da sam za sada zadovoljan kako to sve funkcioniše, izgleda dobro i nemamo nekih situacija, kakvih smo imali u prošlosti. Ali, nije moje da komentarišem, to je posao Sudijske organizacije i Izvršnog odbroja FSS na kraju. Ako postoje sumnje neke, odmah ćemo ići u istragu. I mogu da poručim da će, ukoliko bude bilo nekih mutnih radnji, vinovnici biti najdrastičnije kažnjeni!

Poslata je poruka da se divljaštvo ne isplati

Branislav Nedimović (foto: Aleksandar Dimitrijević)

Kad smo kod drastičnih kazni, zatvoreni su bili stadioni Čukaričkog i Partizana, čak i na večitom derbiju u Humskoj, posle problema sa navijačima?

Na hvalim se time, ali pogledajte večiti derbi. Partizan je zbog aktivnosti organizacije Zajednice Superlige kažnjen zatvaranjem stadiona za publiku. Moglo se reći “ma, daj da ih kaznimo jednu utakmicu, pa nek igraju derbi sa navijačima”. A, kakvu bismo poruku poslali time? Da se divljaštvo isplati? Da li je trebalo da kaznimo samo Čukarički, jer se igralo na njegovom stadiona, a partizanovci pravili cirkus? Čuo sam i pitanja zašto se razgovara sa Čukaričkim i Partizanom posle tog prekida, postoje jasna pravila… Da je utakmica registrovana 3:0 u korist jednog od rivala, možda bi kasnije iz Lozane stigla drugačija presuda. I, gde je onda regularnost takmičenja? Smatrali smo da je najbolje i najpoštenije da se meč, posle prekida, ipak odigra. Inače, to je bio jedan od najkritičnijih trenutaka srpskog fudbala ove takmičarske sezone. Situacija je za pet minuta mogla da izmakne kontroli. Vođeni su sati i sati razgovora, koji nisu bili laki. Morali smo da se uključimo kao neki posrednik, u najboljoj nameri… Čuli ste tišinu na večitom derbiju, tačno je da nije to derbi. A, da li je derbi da se svi poubijaju na stadionu?

Da razgradimo Bugarsku u Razgradu

Detalj sa meča Srbija – Litvanija (Foto: Sportal/Aleksandar Dimitrijević)

Dobro smo startovali u kvalifikacijama pobedama protiv Litvanije i Crne Gore, idemo li konačno na Evropsko prvenstvo?

Nadam se da ćemo posle 24 godine ponovo biti učesnici Evropskog prvenstva. I da će to biti dobar prihod za Fudbalski savez Srbije. Ponavljam, to je biznis. Od tog novca, prelivaće se u infrastrukturu. Onda idemo brže u razvoj. Sve je povezano… Zato je prvi strateški cilj FSS – odlazak reprezentacije na Evropsko prvenstvo. Nadam se da ćemo u Razgradu da razgradimo Bugare, pa da kasnije odemo u Nemačku. To je utakmica godine. Posle će se sve drugačije namestiti. U tom kolu igraju u Podgorici Crna Gora i Mađarska, verujem da će se tih dana manje – više sve znati u našoj kvalifikacionoj grupi. Ionako Mađari već sada kažu da idu na drugo mesto, da će Srbija biti prva (smeh). Naravno, ne treba se zanositi time. Odlazak u Nemačku bi i te kako prijao nekadašnjim zlatnim orlićima, koji sada čine gro seniorske reprezentacije, jer bi posle Svetskog prvenstva odmah igrali i na Evropskom. Ciklus bi se time zaokružio na pravi način.

Džajić je po ceo dan u FSS

Da li je pravi spoj iskustva i mladosti – Dragan Džajić i Branislav Nedimović?

Svakako da je sjajna stvar iskustvo Dragana Džajića i njegova mirnoća. Sa druge strane, nisam ja baš toliko mlad (smeh). U društvenom poslu sam već 20 godina. Ali, još mogu da radim po ceo dan. I da ne stajem. Što, složićete se, za neke životne dobi baš i nije karakteristično. Inače, za mene je iznenađenje kada vidim da je Džaja po ceo dan u Savezu. Bude čak i duže od mene, ja budem na terenu, on ostane u kancelariji. Takav spoj meni savršeno odgovara. I, znači mi. Kada mislite da sve znate, shvatite da to nije tako. Ne čujem ja dobrih stvari samo od Džajića, tu je i Bjeković. Ima tu šta da se nauči. Mladost ima svoje prednosti i potencijale, ali iskustvo zna ponekad da te zaustavi. Da ne poletiš previše, da se ne bi olupao previše (smeh).

Nažalost, još igram

Igrate li još fudbal?

Nažalost, igram. Graničar iz Kuzmina, zonska liga, borba za opstanak… Nažalost, po publiku, mog trenera i predsednika kluba (smeh). Nažalost i po moja leđa i noge. Videćemo koliko će to još moći da traje. Izgleda, ne još dugo. Ali, ja uživam ta dva sata na terenu. Bio na klupi ili igrao – odmorim glavu…

