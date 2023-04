Pobeda u derbiju kola

preuzeta fotografija

Derbi meč Prve lige Vojvodine je bio duel četvrte ekipe na tabeli i domaćina utakmice Slovena i

trećeplasiranog tima iz Debeljače, ekipe Spartaka. Bila je to vrlo dinamična utakmica u kojoj je

domaći tim uglavnom imao vođstvo na semaforu, sem početnih 0: 1. Brzo je Sloven stigao do pet

golova prednosti kada je bilo, 7: 2 u 11.minutu meča. Do kraja prvog perioda igre gošće malo

popravljaju igru u odbrani i posle 30.minuta igre na semaforu je bilo, 15: 12. U nastavku Milica

Aćimović i Dragana Opačić rešetaju mrežu gošći i uz ostale saigračice beleže 31.gol. Gošće u tom

drugom poluvremenu postižu samo deset golova i konačan rezultat je bio, 31: 22.

Već pomenute Milica Aćimović i Dragana Opačić su postigle po 9 golova. Opačić je dobila i titulu

igračice meča po izboru dva trenera. Kod gošći Marija Marinković je bila najefikasnija igračica sa 7

postignutih golova. Uz nju je sa golom manje postignutim bila Tanja Ristić. Posle ove derbi utakmice,

tabela nije menjala svoj izgled.

1.RUMA 25

2.ŽELEZNIČAR 2 20

3.SPARTAK 19

4.SLOVEN 17

5.GRADNULICA 12

6.KRULE 9

7.MLADOST 7

8.PROLETER 5

9.LAKI 4

U sledećem kolu Sloven u zamenjenom domaćinstvu čeka Mladost iz Srpske crnje, dok će Spartak u

Debeljači ugostiti liderke na tabeli tim Rume.

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Telegram

WhatsApp

Skype