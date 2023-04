Novi termini za preventivne preglede

S obzirom da su najavljeni termini za preventivne preglede dojke koje organizuje Dom zdravlja Ruma popunjeni, pacijentkinjama su na raspolaganju novi termini i to 20. i 21. maja od 8 do 15 časova. Mamografiju mogu uraditi sve žene starosti od 45 do 55 godina koje ranije nisu radile ovu vrstu pregleda ili je od poslednjeg prošlo više od godinu dana. Zainteresovane pacijentkinje mogu se javiti na broj telefona 064/852-34-53.

Nikolina Marković

