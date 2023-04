Jedinstvo šampion Srbije

preuzeta fotografija

Omaleni region Srbije, Srem je u samo godinu dana iznedrio dve šampionske klupske ekipe. Pre

godinu dana je to uspelo rukometašicama inđijskog Železničara, a ovog puta je svoj pehar uzela ekipa

staropazovačkog Jedinstva u odbojci. Jedinstvo je dugi niz godina u samom vrhu srpske ženske

odbojke, ali je titula prvakinja nekako uporno izmicala plavo belim devojkama iz ruku. Konačno su se

sve kockice i složile i radost je bila na zasluženoim mestu u Domu odbojke.

Do prvenca u svojoj vitrini odbojkašice Jedinstva nisu lako stigle. Dugo su bile najbolja ligaška ekipa,

da bi početkom godine taj primat prepustile lajkovačkom Železničaru. Potom kao drugoplasirani tim

su prvo opet očekivano lako eliminisale ekipu Srema sa dve glatke pobede. U polufinalnoj seriji je

sledio izazov sa do tada šampionskim sastavom Crvene zvezde. Nakon poraza na svom terenu od

Beograđanki se činilo da se istorija ponavlja po Jedinstvo. Ipak pulenke Cakovića su se izdigle iznad te

neprijatne situacije i zabeležile su dve pobede. Prva u Beogradu je završena u triler maniru. Na granici

dobrog sportskog horora. I onda je usledio meč sa timom Uba. Da mogu puno pokazalo se već u

prvom meču u Ubu. Glatka, neočekivano ubedljiva pobeda. Već u drugoj utakmici je bio to meč

rezultatske neizvesnosti iako se igralo u Staroj pazovi. Ipak plavo bele stižu do 2: 0 u pobedama i u

Ubu su imale priliku da slave i oboje titulu. Imale su na tom meču sigurno vođstvo, a onda

nesvakidašan pad u igri i Ub stiže do pobede broj jedan. I konačno četvrta utakmica je izrodila

šampionke, Jedinstvo gotovo bez greške dobija taj meč sa 3: 0 u setovima i Stara Pazova i Srem imaju

svoje nove šampionke.

Anđelko Belić

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Telegram

WhatsApp

Skype