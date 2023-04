Isplata subvencija po hektaru

preuzeta fotografija

Isplata subvencija po hektaru je počela 24.aprila, a javni poziv će biti otvoren sve do 31. maja. U Ministarstvu poljoprivrede navode da do sada nije bio slučaj da u roku od tri nedelje od prijave, poljoprivrednici dobiju i sredstva. Međutim nisu ni objavili koliko novca je isplaćeno i po kom redosledu se isplaćuje novac tako da samo treba očigledno biti strpljiv. Paori će po hektaru dobiti po 9.000 dinara, odnosno 6.000 plus 3.000 dinara regres za gorivo, a sredstva se isplaćuju odmah po obradi zahteva, kako bi što pre došli do novca koji im je potreban za setvu. Do sada se za ovaj podsticaj prijavilo nešto manje od 200.000 poljoprivrednih gazdinstava.

Aleksandar Krkobabić

