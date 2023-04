Artiljerijsko opitno gađanje

Zbog izvođenja opitnog artiljerijskog gađanja Vojne pošte 2342-8 Nikinci, 26., 27. i 28. aprila, od 8.00 do 23.00 časova, biće zabranjen saobraćaj na opštinskim putevima Grabovci-Obrež i Nikinci-Brestač, i na letnjem putu Donji Tovarnik- Nikinci. Granice opasnog područja biće obeležene tablama upozorenja, a na prilazima puteva stajaće stražari i policijski službenici čija se naređena moraju strogo poštovati. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja u obavezi je da to prijavi Vojnoj pošti Nikinci najkasnije do 5. maja.

