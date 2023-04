Nezasluženi poraz

preuzeta fotografija



Fudbaleri Inđije Toyo Tires i Radnički iz Novog Beograda su odigrali drugu međusobnu utamicu u roku

od samo sedam dana.

Zeleno beli su za razliku od prvog meča sa Radničkim iz Novog Beograda u poslednjem regularnom

kolu Prve lige Srbije i ubedljive pobede nad ovim rivalom, sada poraženi sa minimalnim rezultatom i

to sa bele tačke. Tako se još jednom potvrdilo da je veoma teško istog protivnika u kratkom

vremenskom intervalu pobediti dva puta. Stvarali su zeleno beli prilike na ovom meču, a one su sve

na kraju bile uzaludne jer je kraj imena domaćina ostala nula postignutih golova.

Gost do pobede stiže sa bele tačke u 23.minutu meča. Tačnije u tom minutu se sudijka utakmice

odlučila da pokaže na mesto odakle se izvode kazneni udarci. Pre toga je dugo trajala akcija gosta.

Domaćin nikako nije uspevao loptu da iznese van kaznenog prostora, a onda kapiten Desančić čini

kardinalnu grešku, vraća loptu u svoj kazneni prostor gde se samo par sekundi kasnije dešava prekršaj

i dosuđuje kazneni udarac. Ostaje dilema da li je tu uošte i bilo prekršaja nad igračom gostiju,

Slavkom Lukićem. Sa bele tačke je bio siguran Nikola Gulan, 0: 1.

Od tog momenta za gosta igra više nije postojala. Čvrsta odbrana, česta previjanja po terenu, a tek u

nadoknadi drugog dela igre stvaraju i prilike za gol kada je domaćin krenuo sa svom snagom po

izjednačenje. Tog izjednačenja nije bilo i tri boda su otišla za Novi Beograd.

Za Inđinčane bolan poraz koji ih sasvim udaljuje od borbe za baraž mesta na kraju play offa.

Ispred zeleno beli su sada dve utakmice na gostovanjima. Prvo u sredu protiv ekipe Novog Sada, a tri

dana kasnije gostuju u Ubu.

Anđelko Belić

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Telegram

WhatsApp

Skype