Kilometarske kolone teretnjaka

U Šidu je opet bio problem sa teretnjacima. Kolona kamiona duga više kilometara protezala se od Graničnog prelaza Šid – Tovarnik ulicom Cara Dušana do centra grada. Šiđani zbog toga negoduju. Resorni ministar Goran Vesić je obećao uvođenje tranzitnih ruta. Mogu li do tada nadležni u lokalu da preduzmu određene korake, kako bi izašli u susret svojim sugrađanima do konačnog rešenja?

Zoran Vasić

