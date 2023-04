Veća ponuda kukuruza, manja tražnja: Cena 23,7 din/kg (Video)

preuzeta fotografija

Tokom cele nedelje aktivnost na tržištu kukuruza bila je izražena na strani ponude, dok je interesovanje kupaca za ovom žitaricom bilo slabo. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 23,00 do 24,00 din/kg bez PDVa.

Na robno-berzanskom tržištu, u odnosu na prethodnu nedelju, beleži se veći obim trgovanja. Preko Produktne berze ukupno je prometovano 1.675 tona robe čija finansijska vrednost iznosi 55.060.750 dinara, što je rast od 174,98 odsto u odnosu na sedam dana ranije.

Pala cena soje

Tokom cele nedelje aktivnost na tržištu kukuruza bila je izražena na strani ponude, dok je interesovanje kupaca za ovom žitaricom bilo slabo. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 23,00 do 24,00 din/kg bez PDVa. Ponder cena iznosi 23,72 din/kg bez PDV-a ( 26,09 din/kg sa PDV-om), što je rast od 0,93 odsto. Ponude kukuruza sa većim procentom vlage (do 16 odsto) u cenovnom opsegu od 23,00 do 23,50 din/kg bez PDV-a nisu naišle na adekvatan odgovor tražnje.

Prvog radnog dana na tržištu pšenice prisutna je bila ponuda većih količina, dok je tražnja bila slaba i na nižem cenovnom nivou. Kako je nedelja odmicala, zabeležene su ponude po nižim cenama, ali i veća aktivnost kupaca što je pozitivno uticalo na obim prometa. U zavisnosti od parametara kvaliteta pšenicom se trgovalo u rasponu od 24,00 do 26,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 24,44 din/kg bez PDV-a (26,88 din/kg sa PDV-om) pokazujući pad od 3,52 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Loša cena uljane repice

Kada je reč o soji rod 2022, kupci su izrazili interesovanje za kupovinu manjih lotova u cenovnom rasponu od 55,50 do 57,00 din/kg bez PDV-a. S obzirom da je ponuda bila izuzetno slaba, do zaključenja berzanskog ugovora nije došlo. Trgovalo se manjom količinom sojinog zrna rod 2021 po ceni od 56,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta.

Cena uljane repice niža je za 2,38 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Ovom uljaricom trgovalo se po jedinstvenoj ceni od 48,09 din/kg bez PDV-a (52,90 din/kg sa PDV-om) što ujedno predstavlja i ponder cenu.

Od ostalih roba, trgovalo se suncokretovom sačmom sa 33 odsto proteina po ceni od 38,00 din/kg bez PDV-a.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Aleksandar Krkobabić

