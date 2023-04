Ugrožena borovnica u Vojvodina

Na području Vojvodine zasadi borovnice se nalaze u fazi početka cvetanja, a u toj fazi, i u uslovima visoke vlažnosti, borovnica je osetljiva na infekciju patogenom koji prouzrokuje uvenuće i sušenje cvetova i izdanaka.Ovaj patogen prezimljava u opalim mumificiranim plodovima borovnice. Na proleće, sa porastom temperatura i u uslovima vlažnosti može doći do infekcije mladih listova, izdanaka i cvetova. Na zaraženim listovima javljaju se braon pege duž glavnog nerva. Širenjem bolesti dolazi do sušenja listova i celih izdanaka koji se savijaju u vidu pastirskog štapa. Zaraženi cvetovi poprimaju braon boju, a tkivo u osnovi cvetova postaje vodenasto.U fazi cvetanja borovnice su takođe izuzetno osetljive i na infekciju patogenom koji prouzrokuje sivu trulež. Ovaj patogen prezimljava u zaraženim biljnim ostacima i na proleće u vlažnim uslovima može doći do infekcije izdanaka, cvetova i plodova.

