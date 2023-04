Tri gola Prvomajca

Fudbaleri rumskog 1.maja su se vratili iz Zrenjanina sa pobedom.

Pred put na gostovanje u Zrenjanin rumski 1.Maj je slovio za favorita utakmice sa fenjerašem na

trećeligaškoj tabeli. Radnički na svom stadionu „Kraj Skrobare“ još nije u ovoj sezoni uspeo da ostvari

pobedu. Tako je bilo i posle utakmice sa gostima iz Srema. 1.Maj stiže do gola sa bele tačke. Oboren

je Srđan Cvetković, a sudija meča se odmah oglasio. Marko Kojić je uputio oštar šut u donji desni

ugao golmana Danila Cvijetića. Golman je dobro procenio gde će šut, ali je lopta bila jako upućena ka

njegovoj mreži, 0: 1. Zanimljivo drugi gol je pao sa istog mesta gde se izvode najstroži udarci u

fudbalu. Opet isti akteri i opet isti ishod. Istorija se tako u kratkom razmaku ponovila jer je opet

oboren Cvetković, a Kojić je bio izvođač u tom 34.minutu. Igrač gosta ništa nije menjao, ali golman

jeste i to je bila lagana realizacija, 0: 2. Domaćin sebi otvara rezultatsku neizvesnost na isteku sata

igre. Pokušao je Marković da šutira, lopta se odbija pravo na glavu Stefana Popova koji matira Jovana

Oparnicu. 1: 2. Ta radost domaćina nije dugo trajala. Tri minuta kasnije nov gol za 1.Maj. Ovog puta

to nije bio udarac sa bele tačke. Posle akcije gosta po levoj strani napada, za centaršut se odlučuje

Cvetković, lopta pada na glavu igrača gostiju, koji je vraća u peterac domaćeg golmana, a

najsnalažljiviji je Marko Jović koji je šalje u nezaštićenu mrežu. Reakcija odbranbenih igrača domaćina

je bila blago rečeno očajna. Do kraja meča više nije bilo golova. 1.Maj je zabeležio treću pobedu ove

sezone na gostovanjima uz simboličan rezultat 3: 1.

Anđelko Belić

