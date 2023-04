Zeleno beli efikasni

preuzeta fotografija

Fudbaleri inđije su konačno ostvarili pobedu sa više od jednog gola razlike.

Pobeda zeleno belih je u ovom meču sa Novobeograđanima išla uz dobru igru, možda i najbolju u

ovoj sezoni. Sve linije u timu su funkcionisale kao sat, a Milan Janjić i Nikola Nedeljković su pokazali

da su i ranije morali imati priliku da u paru komanduju sa sredinom terena. Njima je veliku pomoć

davao Marko Stojanović i kapiten Desančić. Ova četvorka je bila i nosilac igre, ali su i ostali igrači dali

veliki doprinos pobedi. Sa druge strane terena je bila ekipa koja je htela da igra, a ne da koristi sve

mane terena na Toyo Tires Areni. Inđija je do vođstva stigla posle prekida. Bio je to korner za

domaćina. Lopta u nastavku igre stiže do Srbijanca, koji je sa oko 20.metara od gola Lazarevića šalje u

mrežu, 1: 0. Drugi gol je pao posle isključenja igrača Radničkog. Visok presing domaćih igrača je dao

rezultat. Milan Janjić uzima loptu, vara rivala, a onda upućuje „bombu“. Projektil pogađa okvir gola i

tu je sada rezervni golman gosta Čubraković nemoćan, 2: 0. Nov prekid je doneo treći gol za

domaćina. Slobodan udarac je izveo Nedeljkoivić. Lopta na putu ka golu, kači igrača gostiju, menja

pravac i ulazi u praznu mrežu, 3: 0.

Anđelko Belić

