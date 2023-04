Tri gola,tri boda

preuzeta fotografija

Jedan od derbi mečeva Prve lige Srbije je odigran na stadionu Radničkog u Sremskoj Mitrovici.

Za sat i po igre na stadionu Radničkog u Sremskoj mitrovici su se vremenske prilike često menjale. Od pravog tropskog pljuska, do sunčanog perioda, ali je teren sve to odlično podneo. Uz to prisutni gledaoci su davali ton derbi meču 30.kola, a igrali su klubovi iz vrha prvoligaške tabele. Domaćin meča Radnički i beogradski Grafičar. Dugo su ti gledaoci čekali na prvi pogodak na utakmici. Igrao se 42.minut, kada je domaćin izveo slobodan udarac. Put lopti pravi smetnju gostujući igrač, a on se ispostavio kao najbolji moguć asistent Krsti Đorđeviću. Đorđević iz prve šutira i tu istrčali golman Mateja Bubanj ostaje nemoćan u pokušaju da zaustavi loptu ka svojoj mreži, 1: 0. A onda prava bura na kraju drugog dela igre. Prvo gosti poravnavaju rezultat u 88.minutu. Milenko Mijatović se najbolje snašao u kaznenom prostoru domaćina i lopta je u mreži za 1: 1. Praktično u sledećem minutu je viđena sjajna asistencija Đorđa Petrovića. Loptu šalje iza leđa odbrane gosta ka Stefanu Iliću, a ovaj vara golmana gosta i šalje loptu u mrežu, 2: 1. Opet minut kasnije i već je 3: 1. Presekli su domaći igrači napad gosta. Lopta stiže do Vladimira Petrovića, koji šalje loptu ka usamljenom Nikoli Ristoviću, koji je samo prosleđuje u nezaštićenu mrežu.

Anđelko Belić

