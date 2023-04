Poraz koji boli (Video)

preuzeta fotografija

Fudbaleri Radničkog su juče poraženi u utakmici predposlednjeg 29.kola Prve lige Srbije u Ubu.

Odavno nije viđena jedna fudbalska utakmica u kojoj su igrači Radničkog imali toliko prilika za

postizanje pogodaka, kao u duelu sa timoj Jedinstva u Ubu. Bile su to prilike koje redom nisu bile

iskorištene, a primljena su dva gola koja spadaju u domenu teških grešaka. Iz ovog meča 29.kola

prvoligaškog društva se posebno izdvaja da su samo dva igrača i to domaćeg tima ušli u beležnicu

sudije utakmice. Danilo Miladinović zbog pokazane javne opomene, te dvostruku strelac Karikari, koji

je usput zaradio i sam žuti karton. Domaćin stiže do gola u 19.minutu meča. Dugo je tekla akcija

domaćeg tima u crvenoj opremi. Upućen je centaršut sa desne strane terena. Lopta praktično po

zemlji prolazi nekoliko igrača i stiže do već pomenutog strelca koji je u padu šalje u praznu mrežu.

Anđelko Belić

