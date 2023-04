Radno vreme Doma zdravlja

Tokom predstojećih uskršnjih praznika ambulanta opšte medicine doma zdravlja Sremska Mitrovica Dispanzera na Savi radiće od 7 do 20 časova u okviru koje će raditi i Kovid ambulanta. U vreme praznika služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine vršiće se u školskom dispanzeru u periodu od 7 do 20 sati. A Stomatološka zdravstevna zaštitta radiće prazničnim danima od 7 do 14 sati.

