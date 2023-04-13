Raspored bogosluženja na Veliki Petak

U pravoslavnim hramovima u Sremu na Veliki petak organizovana su bogosluženja koja će se odvijati po sledećem rasporedu:
18 ČASOVA – VEČERNJE BOGODLUŽENJE SA IZNOŠENJEM PLAŠTANICE
20 ČASOVA – PLAČ MAJKE BOŽIJE
8 ČASOVA – CARSKI ČASOVI
18 ČASOVA – VEČERNJE SA IZNOŠENJEM PLAŠTANICE, PLAČ MAJKE BOŽIJE I STATIJE
8 ČASOVA – CARSKI ČASOVI
16 ČASOVA – PLAŠTANICA
18 ČASOVA – PLAČ MAJKE BOŽIJE
22 I 30 ČASOVA – VELIKO BDENJE
18 ČASOVA – VEČERNJE, IZNOŠENJE PLAŠTANICE
20 ČASOVA – PLAČ MAJKE BOŽIJE
22 ČASA – OPELO ISUSA HRISTA
Jovana Stupar