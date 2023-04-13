Raspored bogosluženja na Veliki Petak

Vesti Sremska Mitrovica | April 13, 2023

 U  pravoslavnim hramovima u Sremu  na Veliki petak organizovana su bogosluženja koja će se odvijati po sledećem rasporedu:

ŠID: HRAM USPENJA PRESVETE BOGORODICE

18 ČASOVA – VEČERNJE BOGODLUŽENJE SA IZNOŠENJEM PLAŠTANICE

20 ČASOVA – PLAČ MAJKE BOŽIJE

SREMSKA MITROVICA: SABORNI HRAM SVETOG DIMITRIJA

8 ČASOVA – CARSKI ČASOVI

18 ČASOVA – VEČERNJE SA IZNOŠENJEM PLAŠTANICE, PLAČ MAJKE BOŽIJE I STATIJE

RUMA: HRAM SILASKA SVETOG DUHA NA APOSTOLE

8 ČASOVA – CARSKI ČASOVI

16 ČASOVA – PLAŠTANICA

18 ČASOVA – PLAČ MAJKE BOŽIJE

22 I 30  ČASOVA – VELIKO BDENJE

INĐIJA: HRAM VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE

18 ČASOVA – VEČERNJE, IZNOŠENJE PLAŠTANICE

20 ČASOVA – PLAČ MAJKE BOŽIJE

22 ČASA – OPELO ISUSA HRISTA

Jovana Stupar

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