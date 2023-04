Osma pobeda Prvomajaca

preuzeta fotografija

Fudbaleri rumskog 1.maja i Podunavca iz Belegiša su odigrali zanimljivu utakmicu začinjenu golovima.

Rumski 1.Maj beleži dobre rezultate u aktuelnoj trećeligaškoj sezoni na vojvođanskoj fudbalskoj

sceni. Oni su u utakmici 21.kola za protivnika imali tim Podunavca iz Belegiša koji je novajlija u ovom

društvu. Belegišani takođe beleže svoje dobre rezultate i sa takvom predigrom se ušlo u ovaj sremski

duel. Bilo je to dobrih akcija sa obe strane terena, a domaćin je bio taj koji je i postigao dva gola. Prvi

gol je pao u sam smiraj prvog dela utakmice. Da se upornost isplati pokazala je baš akcija domaćina

kada je stigao do vođstva. Lopta koja se više puta odbijala, uvek se vraćala na nogu crvenih. Cvetković

ulazi u kazneni prostor gosta. Upućuje centaršut na drugu polovinu kaznenog prostora, a tamo je

Milivoje Marinković čeka i prizemnim šutem matira golmana Vuka Vlajića, 1: 0. U drugom

poluvremenu je viđena slična igra dva tima. Igrači Podunavca nisu imali svoju pravu završnicu u

šansama koje su stvarali, a 1.Maj postiže gol u 79.minutu. Sada je strelac bio asistent kod prvog gola,

Srđan Cvetković. Bila je to akcija u tri poteza. Mirčetić koji je pre gola na tri minuta ušao u igru

umesto Marinkovića, je odlično centrirao sa leve strane napada svog tima. Lopta se odbija od štopera

gostujućeg tima, a tu je spreman Cvetković i loptu šalje u mrežu, 2: 0.

Anđelko Belić

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Telegram

WhatsApp

Skype