Nove subvencije za stočare

Kako bi se rešili nagomilani problemi u stočarstvu, država je ove godine povećala sve subvencije za primarnu proizvodnju mleka, goveđeg i svinjskog mesa. Intervenisala je i kod prerađivača. Uvoz im se ne ograničava, ali će za svaku količinu koja po kvartalu prelazi prosek u prethodne 4 godine, morati da dobiju saglasnost resornog ministarstva. Sva njihova ulaganja u nove kapacitete za proizvodnju do 2 miliona evra države će sufinansirati sa 750 hiljada evra. Sa hiljadu grla autohtonih rasa domaćih životinja, specijalni rezervat prirode Zasavica jedan je od većih centara stočarstva u našoj zemlji. Toj proizvodnji u Srbiji sada je potrebna mnogo veća podrška države, kaže upravnik rezervata Slobodan Simić i dodaje:“ U Sremu, Laćarak i Martinci su imali više svinja osamdesete godine nego ceo Srem danas. Ministarstvo mora definisati hitnu politiku, a sad ćemo da bi razvili ono što smo upropastili do danas morati ozbiljno to platimo, ako mislimo da to iole sačuvamo ili vratimo na neke grane“.

Aleksandar Krkobabić

