Jedinstvo u borbi za titulu

preuzeta fotografija

Sjajna odbojkaška predstava je viđena u staropazovačkom Domu odbojke.



Puna gledalaca je bila omalena hala sportova u Staroj pazovi, koja je prava kutija šibica ili bolje

rečeno dom odbojke za klubove iz ove opštine koji se takmiče u saveznom rangu. Jedinstvo i Crvena

zvezda su se po treći put u samo nedelju dana našle jedna naspram druge u polufinalnoj seriji play

offa. Prvu utakmicu u Staroj pazovi je dobila Crvena Zvezda sa 3: 1 u setovima i nekoliko dana kasnije

je imala priliku da u Beogradu overi plasman u finale. Ta druga potrebna pobeda za šampionke je

izostala jer su gošće načinile brejk i pobedile sa 3: 2 u setovima. Kako se igra na dve dobijene

utakmice, tako je treća opet sinoć igrana u Staroj pazovi. Takozvana „majstorica“ je bila naravno i

meč odluke. Sve je na njoj krenulo po želji gošći koje su prvi set dobile relativno lako i sigurno. Brzo je

na semaforu bilo 25: 15. Tada se činilo da posle vođstva Zvezde od 1: 0 se sve polako vraća na prvu

utakmicu polufinalne serije, ali nije bilo tako. U naredna dva seta Jedinstvo gospodari terenom za

igru. Prvo drugi set dobija sa 25: 17. Time domaće odbojkašice pokazuju da se nisu predale, a već u

sledećem su one u prednosti. Još bolja igra, još bolji rezultat seta. Beograđanke kao da su se negde

zagubile, a rezultat takvog stanja na terenu pokazuje i odnos u poenima, 25: 13. Kasnije se

ispostavilo, poslednji set je morao da donese dramu. Šampionke su morale igrački ponovo u meč.

Povele su sa 1: 4. Jedinstvo se vraća u igru i tazakozvani mali set dobija sa 11: 7. Crvena Zvezda se

vraća u rezultat seta i kasnije se igralo poen za poen. Prednost je često menjala vlasnice, da bi prvu

set i meč loptu Jedinstvo imalo kod rezultata 24: 23. Tek četvrtu Jedinstvo koristi posle uspešnog

bloka Mine Dragović, 27: 25. Veliko slavlje je moglo da počne. Tica Branka je sa 19 poena bila najbolja

poenterka u timu Jedinstva. Uz nju su dvocifreni učinak imale Miljević sa 17, Osmajlić sa 15, Dragović

sa 13 te Kockarević sa 11 poena. Kod poraženog tima to je bila Ana Živojinović sa 15.poena. Pred

Jedinstvom je sada veliko finale u kom ih očekuje ekipa Uba. Biće to repriza finala Kupa Srbije kada je

slavila ekipa Uba. Ovog puta to će biti najmanje tri finalna dana jer se igra na tri pobede. Jedinstvo

ima pravo prvog, a možda kasnije i odlučujućeg domaćinstva.

Anđelko Belić

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Telegram

WhatsApp

Skype