Voće stradalo od mraza, sneg sprečio još veće posledice

preuzeta fotografija

Rano voće moglo bi da bude skuplje i do 20 odsto jer su niske temperature desetkovale rod. Posebno koštičavih voćnih vrsta u zapadnoj Srbiji delom u Vojvodini i centralnom delu zemlje, ocenjuju agrarni stručnjaci. Profesor Zoran Keserović, s Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, izjavio je da je u Vojvodini veću štetu napravio prošlonedeljni mraz, a da je sada sneg, kao izolator, ublažio posledice niskih temperatura. Dosta toga zavisi i od daljih vremenskih prilika, a prognoze nisu obećavajuće za proizvođače. Kao najdrastičniji primer naš sagovornik navodi plantaže u Maloj Remeti gde su, protekle sedmice, kajsije uništene i do 95 odsto, a većeg oštećena ima i u voćnjacima jabuka kod određenih sorti (zlatni i crveni delišes, gala) i to na 250 do 300 hektara u kompleksu gde su najintenzivniji zasadi. Uticaj klimatskih promena na voćarsku proizvodnju prati se od 2010 godine, a već postaje pravilo da kada su temperature u zimskom periodu visoke, ako padnu u martu i aprilu to utiče na osetljivo voće poput kajsija, breskve i nekih vrsta trešnje, pa čak i na jabuke i kruške.

Podelite ovo: Twitter

Facebook

More

Print

Email

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Telegram

WhatsApp

Skype